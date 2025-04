ArcelorMittal abre mais de 60 vagas de emprego em Barra Mansa

A ArcelorMittal, uma das maiores empresas do setor siderúrgico do país, está com mais de 60 oportunidades de emprego abertas em Barra Mansa. A iniciativa faz parte do plano de expansão das operações da companhia, que também contempla as cidades de Sabará e Itatiaiuçu, ambas em Minas Gerais.

As vagas disponíveis em Barra Mansa abrangem diversos cargos nas áreas de manutenção, inspeção e produção, incluindo posições como:

Pessoa Técnica de Manutenção Elétrica (níveis II e III)

Pessoa Técnica de Manutenção Mecânica (níveis I, II e III)

Pessoa Técnica de Inspeção Mecânica

Pessoa Operadora de Laminação – Cabine de Corte Frio

Pessoa Supervisora de Produção – Laminação

Segundo a empresa, o objetivo é atrair profissionais que desejam construir uma carreira sólida em um ambiente dinâmico, seguro e comprometido com a sustentabilidade. A ArcelorMittal destaca que busca compor equipes diversas e inclusivas, incentivando a candidatura de mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras e integrantes da comunidade LGBTQIA+.

Benefícios oferecidos

A ArcelorMittal oferece uma série de benefícios para os(as) profissionais contratados(as), como:

Plano de saúde médico e odontológico (incluindo dependentes)

Refeitório nas unidades operacionais

Vale-alimentação

Participação nos lucros ou resultados

Seguro de vida

Auxílio-creche (conforme regras de cada unidade)

Gratificação no retorno de férias

Kit escolar e kit natal

Previdência privada (opcional)

Plataforma de apoio à saúde mental e atendimento psicológico online

Programas de reconhecimento por tempo de serviço

Descontos em produtos da marca e em estabelecimentos parceiros

As oportunidades são para áreas operacionais, de manutenção e também administrativas, voltadas a diferentes perfis profissionais.

Como se candidatar

Os interessados podem se candidatar por meio do site da empresa. A ArcelorMittal reforça seu compromisso com a inovação, a segurança no ambiente de trabalho e a valorização de cada colaborador.

“Venha fazer parte de uma empresa que acredita no seu potencial e investe no futuro”, convida a companhia.

Foto: Divulgação