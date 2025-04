Espetáculo “Luminô” em alusão aos 84 anos da CSN com música, luz e transformação

O grupo Tambores de Aço, da Fundação CSN, apresenta o espetáculo Luminô no próximo dia 9 de abril, às 19h30, na Escadaria do Escritório Central, em Volta Redonda. A apresentação é gratuita e aberta ao público. Com uma proposta artística que remete ao universo da siderurgia, Luminô celebra a transformação — da matéria-prima ao aço.

A concepção do espetáculo foi inspirada no processo de produção do aço, em que o ferro-gusa é aquecido e, ao atingir altas temperaturas, transforma-se em algo novo, brilhante e poderoso. Esse momento de fusão, que é um verdadeiro espetáculo aos olhos, é simbolizado no palco por uma cenografia imersiva baseada em velas, que criam uma atmosfera de calor, luz e criação.

Ao final da apresentação, assim como o aço atinge seu estado pronto para ser utilizado, o espetáculo se conclui com a vibrante sonoridade dos Tambores de Aço (steel drumps), trazendo um encerramento impactante e emocionante.

A trilha sonora, cuidadosamente selecionada, conduz o público por uma jornada musical que une emoção, memória e brasilidade. O setlist conta com grandes clássicos da música nacional e internacional: Viva La Vida, Yesterday, Something, Man in the Mirror, Come Together, Hey Jude, Garota de Ipanema, Andanças, Percussão Berimbau, Sina, Isn’t She Lovely e muito mais.

Luminô é mais do que uma homenagem aos 84 anos da CSN – é uma celebração simbólica da transformação que move o aço e as pessoas.

O espetáculo conta com o apoio das Secretarias de Cultura e Ordem Pública da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Foto: Divulgação