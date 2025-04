Copa Rio Sub-20: Voltaço vence o Flamengo no Raulino

O Voltaço venceu o Flamengo por 3 a 1, nesta segunda-feira (dia 7), no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 4ª rodada da Copa Rio Sub-20.

A vitória foi conquistada de virada, marcada por uma excelente performance da equipe.

O time visitante saiu na frente, mas os Garotos de Aço reagiram no segundo tempo com gols de Lucas Gonçalves, João Bom e João Pedro, selando a vitória em casa.

O técnico Leonardo Marinheiro comentou sobre a atuação do time.

“É um grupo muito trabalhador. Esse resultado nos coloca na briga pela classificação e aumenta a confiança no trabalho. Mas é um grupo que entende bem o cenário e sabe o que precisa ser feito”, disse Marinheiro.

Próximo Jogo

O próximo desafio do time Sub-20 do Voltaço será contra o Fluminense, no sábado (dia 12), às 15h, no Estádio Marcelo Vieira, também pela Copa Rio.

Foto: Raphael Torres / COMKT – VRFC