Escritora volta-redondense lança livro sobre luta contra o câncer e violência doméstica

A escritora volta-redondense Gleice Bueno Campolhini transformou sua dor em inspiração ao lançar o livro Sobre Viva: Encontrando força quando tudo está perdido. A obra, já best-seller na Amazon, narra sua luta contra um câncer cerebral e o drama da violência doméstica, dando voz a outras mulheres que enfrentam desafios semelhantes.

O lançamento ocorreu em dois eventos marcantes em Volta Redonda: um coquetel na Livraria Diadorim, no Pontual Shopping, no dia 28, e uma palestra na Secretaria Municipal de Cultura (SMC), no dia 31.

“Falar sobre superação, câncer cerebral e violência doméstica foi uma jornada de força e coragem, mas também um lembrete do poder que cada mulher carrega dentro de si. Somos guerreiras, e nossa luta é de todas as que enfrentam desafios diários e superam. Juntas, somos mais fortes!”, declarou Gleice.

Mesmo diante de um diagnóstico sem cura, Gleice encontrou na escrita uma missão. Durante entrevista à Folha do Aço, revelou, em primeira mão, que seu livro digital alcançou o segundo lugar na categoria biografias, diários e relatórios da Amazon na França, mesmo estando em português.

“Decidi contar minha história desde o momento do diagnóstico e compartilhar as forças fundamentais que me ajudaram a seguir em frente. Forças que podem nos sustentar, mas também nos afundar”, reflete a autora. “Esse livro é mais do que uma história – é um grito de coragem, um lembrete de que nunca estamos sozinhos na nossa luta”.

Além de compartilhar sua trajetória, Gleice denuncia a falta de apoio emocional no tratamento oncológico e alerta para a necessidade de acompanhamento psicológico aos familiares de pacientes com câncer.

“As pessoas ao redor de quem está doente precisam de orientação. Sem isso, podem acabar destruindo emocionalmente quem já está fragilizado.”

Rejeição e superação

Durante a palestra na SMC, seu testemunho emocionou o público e expôs a realidade de muitas mulheres. Além dos impactos físicos da doença, como ganho de peso, crises de tosse e vômitos em público, Gleice enfrentou o abandono do marido, incapaz de aceitar sua nova realidade.

“Engordei mais de 90 kg e acho que ele perdeu a admiração. Ele me mandava para a academia, dizia para eu andar direito, parar de tossir, voltar a ser a mulher que eu era. Mas as sequelas são permanentes, e até hoje não consegui voltar a ser quem eu era. Ele não conseguiu se apaixonar pela nova mulher que me tornei, e isso acabou com meu casamento”, desabafou.

Para ela, no entanto, a separação representou um renascimento. “Isso me libertou totalmente. Hoje luto na Justiça pela guarda da minha filha e pelos meus direitos. Um relacionamento tóxico pode destruir uma pessoa por dentro. Muitas mulheres têm medo de denunciar. Eu também tive.”

Trajetória e legado

Com uma carreira consolidada, Gleice atuou na inteligência de mercado da multinacional francesa IPSOS e foi professora do MBA do IBMEC, no Rio de Janeiro. Agora, dedica-se à sua maior missão: inspirar e empoderar mulheres através de sua história.

Sobre Viva está disponível na Amazon, na versão digital, e em livrarias exclusivas, na versão impressa. “Que este livro possa tocar corações, inspirar e mostrar que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança nunca se apaga.”