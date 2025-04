Ajudante de cozinha, carpinteiro de obras e cobrador: Veja as oportunidades de emprego para o Médio Paraíba

O Governo do Estado está disponibilizando, esta semana, 1.517 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 721 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 796 vagas ofertadas pela Fundação Mudes.

No Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 24 oportunidades como as de ajudante de cozinha, carpinteiro de obras e cobrador externo auxiliar, com diferentes níveis de escolaridade e salários.

No bairro Parque Beira Mar, em Duque de Caxias, há salários de R$ 4.554 para lanterneiro de automóveis e mecânico eletricista. Ambas as posições exigem o Ensino Fundamental e experiência. Existem, ainda, 81 oportunidades, com remuneração de dois salários mínimos, exclusivas para PcDs, tais como as de atendente de padaria, em Padre Miguel, auxiliar de limpeza, em Irajá, e operador de caixa, em Jacarepaguá. Não há necessidade de comprovar experiência.

Na Região Serrana, todas as 204 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.518 a R$ 3.036), para funções como as de servente de obras, copeiro e eletricista, entre outras. Existem ainda opções cujos salários estão entre dois e três mínimos (R$ 3.036 e R$ 4.554), como, por exemplo, para caseiro.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (74,9%) e Comércio (25,1%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Fundamental completo (46%) e oferece até dois salários mínimos (58,7%).

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes resultou na oferta de 796 estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/.