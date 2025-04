Uma idosa de 80 anos ficou ferida em um acidente envolvendo dois carros na manhã desta terça-feira (dia 8), em Resende. A colisão aconteceu por volta das 10h, na Avenida Governador Portela, no bairro Vila Julieta.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida no local e encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde dela, no entanto, não foi divulgado.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.