FOA e Degase firmam parceria para inclusão social de jovens em situação de vulnerabilidade

Na terça-feira (dia 8), a Fundação Oswaldo Aranha (FOA) assinou um contrato de parceria com o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) de Volta Redonda para promover a ressocialização de adolescentes autores de ato infracional, representa mais um passo significativo da FOA em direção ao fortalecimento do compromisso social que marca sua trajetória institucional.

A reunião contou com a presença da Pró-reitora de Extensão do UniFOA, Ana Carolina Callegario, e do presidente da Fundação Oswaldo Aranha, Eduardo Prado, que oficializaram o acordo com representantes do Degase.

“A assinatura deste contrato é, para nós, mais do que uma formalidade: é uma conquista. Um privilégio. Temos, na missão da FOA, o firme propósito de formar cidadãos conscientes e comprometidos com o bem coletivo. Poder contribuir com a transformação de vidas por meio da educação e da profissionalização é um prêmio que recebemos com muita honra”, destacou emocionado Eduardo Prado, presidente da FOA.

A parceria contempla diversas ações voltadas para adolescentes que estão sob medida de semiliberdade, egressos do sistema socioeducativo e jovens em situação de vulnerabilidade da região. A FOA, por meio do UniFOA, irá ofertar cursos preparatórios para o mundo do trabalho, atividades de desenvolvimento profissional, como elaboração de currículo e preparação para entrevistas, além da possibilidade de ingresso em vagas de jovem aprendiz, conforme disponibilidade. Também serão oferecidos atendimentos odontológicos e médicos, por meio da Clínica Odontológica do curso de Odontologia e da Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, nos mesmos moldes já disponibilizados à comunidade externa.

Segundo Ana Carolina Callegario, o projeto nasceu de uma aproximação espontânea do Degase. “Fomos procurados inicialmente para a oferta de vagas de jovem aprendiz. Mas, ao longo das conversas, identificamos a possibilidade de ampliar esse apoio. Hoje, estamos felizes por formalizar essa parceria que vai muito além da profissionalização: é um projeto de cidadania”, afirmou a Pró-reitora.

Um dos representantes do Degase, João Carlos Figueira, diretor da divisão de profissionalização, reforçou a importância do contrato. “Essa é uma parceria que aguardávamos há bastante tempo. O programa de jovem aprendiz é, para muitos dos nossos adolescentes, o primeiro passo para uma vida com novos horizontes. Eles chegam muitas vezes sem sonhos, sem perspectiva. O trabalho é o principal instrumento de transformação e essa iniciativa oferece justamente isso: direção e oportunidade.”

A abrangência do projeto inclui adolescentes que estão em cumprimento de medida de semiliberdade, egressos recém-integrados à sociedade, bem como jovens moradores da região de Volta Redonda. “Mesmo após a extinção da medida socioeducativa, o DEGASE acompanha os jovens por um período. E, nesse contexto, essa parceria é essencial para garantir continuidade nesse processo de inserção social”, completou Figueira.

Para Mirtes Bandeirais, diretora de parcerias estratégicas do DegaseE-RJ, o contrato com a FOA simboliza um encontro de propósitos. “Quando buscamos a FOA, fomos acolhidos por profissionais que realmente entenderam a dimensão desse projeto. Estamos falando de jovens que, muitas vezes, nunca tiveram acesso formal ao mundo do trabalho. Dar a eles uma experiência real, com carteira assinada, é dar dignidade, é dar sonho. Esse projeto é uma ponte entre a exclusão e a inclusão. E só é possível com parceiros que compartilham esse compromisso social”, afirma.

A celebração da parceria entre a FOA e o Degase reflete a missão institucional da Fundação, que busca promover avanços à sociedade por meio da educação, saúde, pesquisa e inovação. A iniciativa reafirma o compromisso com a responsabilidade social, a cidadania e o desenvolvimento sustentável, valores que norteiam a atuação da instituição. O projeto, que já começa a ser estruturada para sua implementação, representa mais um passo rumo a uma sociedade mais justa, inclusiva e comprometida com o bem-estar coletivo.