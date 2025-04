Foragido da Justiça é preso durante patrulhamento no bairro Verbo Divino, em BM

Um homem foragido da Justiça foi preso na tarde desta quarta-feira (dia 9) no bairro Verbo Divino, em Barra Mansa. A ação foi realizada por policiais do Grupamento de Ações Táticas II (GAT II), do 28º Batalhão da Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina com foco na repressão a atividades criminosas e na preservação da ordem pública.

De acordo com a corporação, a equipe estava na Rua Dr. Nelson Rocha, que fica na divisa com o bairro Cotiara, por volta das 16h, quando suspeitou da atitude de um homem e decidiu abordá-lo. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultarem o sistema, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

O homem foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia (DP), onde a ordem judicial foi confirmada. Segundo a Polícia Militar, o mandado foi expedido por descumprimento de medida protetiva. Ainda conforme a corporação, o suspeito possui diversas passagens anteriores pela polícia por outros crimes.