Impasse na Praça do Rodo: Moradores denunciam agressões verbais de homem em situação de rua e cobram solução definitiva

Um impasse tem preocupado moradores do bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda. Na Praça do Rodo – como é conhecida a principal área de convivência e comércio do bairro – um homem, aparentemente idoso e em situação de rua, tem sido alvo de queixas constantes de moradores.

Ele utiliza um andador, permanece frequentemente no local e, segundo relatos, ofende e xinga mulheres que passam pela região. A situação tem gerado tensão e uma sensação de insegurança entre frequentadores e comerciantes do entorno.

As reclamações são frequentes no grupo de WhatsApp do bairro, administrado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Moradores relatam episódios de agressividade e pedem providências, especialmente por temerem que o comportamento do homem possa evoluir para agressões físicas.

“Sempre que passo pela praça, ele me xinga. Ele não pode continuar ali. Não nos sentimos seguras”, desabafa uma moradora, que preferiu não se identificar. A Semopconfirma que acompanha o caso, mas destaca os limites legais de atuação com pessoas em situação de rua.

Em nota, o secretário da pasta, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, diz entender a aflição dos moradores e comerciantes, mas ressalta que a equipe tem feito abordagens constantes, sempre com respeito à dignidade da pessoa.

“Sabemos que somos muito cobrados com relação às pessoas em situação de rua na cidade, mas a legislação só nos permite atuar em situações delituosas, que é exatamente o que temos feito. Esse fato já foi amplamente debatido com o Ministério Público. Estamos fazendo a nossa parte. Os demais assuntos devem ser tratados pelos órgãos competentes em Assistência Social.”

Na semana passada, agentes da Semop conseguiram encaminhar o homem ao Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves, antigo Cais Aterrado, e, posteriormente, à sua residência. A ação foi elogiada por membros do grupo comunitário.

“Parabéns aos agentes. Vi a forma humanitária e respeitosa com que conduziram o senhor. A equipe está de parabéns”, escreveu outro morador. Contudo, menos de 24 horas depois, o homem retornou à Praça do Rodo e, segundo testemunhas, voltou a ofender verbalmente mulheres e comerciantes do local.

A reportagem procurou a secretaria municipal de Assistência Social (Smas) para saber como o poder público deve atuar em situações como essa. A pasta explicou que há uma rede de acolhimento disponível, mas a adesão ao serviço deve ser voluntária.

Enquanto o impasse persiste, os moradores pedem uma atuação mais efetiva do poder público e cobram alternativas que garantam tanto os direitos da pessoa em situação de rua quanto a segurança de quem vive e trabalha na região. A Semop e a Smas reforçam que continuarão monitorando o caso e realizando intervenções sempre que necessário.

Rede de assistência à população em situação de rua

Para aqueles que desejam sair da situação de rua, Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, oferece uma rede completa de apoio –desde o serviço de reinserção familiar até o atendimento ao migrante, encaminhando ao local de origem pessoas que não residem na cidade. O objetivo é garantir tratamento digno a todos os que necessitam de assistência.

Atualmente, as pessoas em situação de rua são atendidas no Centro Pop, no Aterrado, onde recebem alimentação, acesso à higiene pessoal, retirada de documentos, contato com familiares, atendimento psicossocial e encaminhamentos necessários para construção do Plano de Acompanhamento Individual ou Familiar.

Quando identificado que a pessoa não mora em Volta Redonda, o Serviço de Atendimento ao Migrante (SAM), localizado na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, localizada na altura do bairro Laranjal, concede passagem rodoviária aos usuários em trânsito – mediante prévio atendimento no Centro Pop.

Já o Abrigo Municipal Seu Nadim, no bairro Nossa Senhora das Graças, oferece acolhimento provisório para adultos munícipes em situação de rua, com o objetivo de resgatar vínculos familiares, sociais e comunitários, assegurando a autonomia dos usuários.

A Smas também realiza ações de busca ativa, com uma equipe formada por assistente social, psicólogo e educador social, visando criar vínculos de confiança para promover a inserção na rede de proteção do município ou o retorno ao convívio familiar.

Em casos como este, a orientação é que a população entre em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social pelo telefone (24) 98413-0097, exclusivo para esse tipo de atendimento.