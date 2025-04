Caminhão com carga de medicamentos tomba na Dutra, em Pinheiral

Um caminhão que transportava uma carga de medicamentos tombou na madrugada desta sexta-feira (dia 11), por volta das 5h, na Rodovia Presidente Dutra, em Pinheiral. O acidente aconteceu na altura do km 260 da pista sentido São Paulo.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista. Com o acidente, duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas para o trabalho das equipes de emergência, mas já foram liberadas.

O condutor sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O destombamento do caminhão já foi realizado e o trânsito segue normalizado no trecho. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Serra das Araras

Outro tombamento foi registrado na manhã desta sexta-feira (dia 11) na subida da Serra das Araras, no km 231. Felizmente, não houve vítimas. A concessionária responsável pelo trecho está no local prestando atendimento e orientando o tráfego. Motoristas devem redobrar a atenção ao passar pela região.

Foto: Divulgação/PRF