Obras do novo traçado da Serra das Araras na Via Dutra completam um ano com 25% de execução

Em abril de 2024, a CCR RioSP iniciou as obras de melhorias e expansão da Serra das Araras. Considerada uma das principais construções do setor de infraestrutura do país, a obra avançou 25% no primeiro ano de atividade. Este projeto é um marco para a região que convive com um fluxo de cerca de 390 mil veículos mensais, sendo 36% deles veículos de cargas.

Com investimento total de R$ 1,5 bilhão, o novo traçado contemplará oito faixas (quatro para cada sentido) além dos acostamentos, um em cada sentido. Com essa expansão, a velocidade será de 80 km/h, permitindo a redução de 25% do tempo no percurso da subida (sentido São Paulo) e 50% na descida (sentido Rio de Janeiro). Haverá também 24 novos viadutos com extensão de 4.503 m e 2 rampas de escape.

Além da ampliação da capacidade de tráfego de veículos, serão entregues 3 passarelas, as pistas serão 100% iluminadas e conectadas, haverá câmeras inteligentes para detecção automática de incidentes e novos Painéis de Mensagem Variável (PMVs) serão instalados. Serão utilizados 129 mil m³ de concreto e 16,5 milhões de kg de aço, além de 68.830 m² de solo grampeado e 2.730 m² de cortina atirantada.

“Há um ano, começamos um projeto grandioso e importantíssimo para a baixada fluminense. São meses de dedicação e sempre com olhar focado em segurança para trazer também mais conforto aos nossos clientes durante as suas viagens. Fazer uma obra dessa magnitude exige um planejamento grande e dedicação das equipes que estão empenhadas em entregar um novo traçado na Serra das Araras. Cada dia que passa nos aproximamos mais do nosso objetivo, que é criar uma Serra mais moderna e trazer eficiência para o fluxo de veículos” destaca Carla Fornasaro, diretora-presidente da CCR RioSP.

Avanço nas obras

Entre os marcos já realizados neste primeiro ano de obras, está a finalização da concretagem do primeiro viaduto da nova pista de descida (sentido Rio de Janeiro), com extensão de 50,8m e construído por cerca de 75 colaboradores dedicados as atividades. Agora, a concessionária trabalha na terraplanagem do entorno e na pavimentação. A previsão de liberação para o tráfego é para maio deste ano.

Outra ação já realizada pela concessionária é a instalação de 5 das 50 vigas já fabricadas no canteiro de obras alocado em Paracambi (RJ) e a execução de 502 fundações em estacas raízes das 2.200 programadas durante todo o período de obra. Além disso, a concessionária já está atuando em 25 das 34 frentes de trabalho que serão conduzidas durante as atividades e está em andamento 12 fundações nos 24 viadutos que serão implantados na Serra.

Para implantação da nova estrutura da Serra, a concessionária está realizando detonações das rochas na pista de subida (sentido São Paulo). Já foram realizadas aproximadamente 100 atividades de detonação. No total, serão executados 600 mil ³ de desmontes de rochas. Neste primeiro ano, já foram concretizados 160mil m³ cúbicos e todo o material está sendo reutilizado em partes da obra. Durante as detonações, para garantir a segurança de todos, a pista de subida é bloqueada durante 2 horas em 3 dias da semana, entre terça e quinta-feira, sempre das 13h às 15h.

A previsão da concessionária é de entregar a nova pista de subida em 2028. Já a pista de descida deverá ser concluída em 2029.

Equipes de trabalho

Mais de 2.000 colaboradores participam neste momento da execução do projeto, formados por uma equipe multidisciplinar que atua dia e noite nas frentes de obras. A maior parte dos colaboradores são dos municípios de Piraí (RJ) e Paracambi (RJ), regiões próximas à Serra das Araras. Estima-se que até o final da obra, mais de 5.000 pessoas terão atuado na execução do novo traçado.

Crescimento da região

O novo traçado trará muitos benefícios para a região e promoverá uma importante mudança não só na logística do transporte de cargas, mas também para a população. Já neste período de obras, o comércio local tem colhido bons frutos com a movimentação de pessoas na região. Exemplo disso é uma academia próxima ao canteiro de obras, que ganhou novos alunos, funcionários da obra que utilizam o espaço pela proximidade.

Além disso, a concessionária irá facilitar a atuação dos comerciantes que atuam na Serra das Araras, principalmente os que vendem frutas no local. Será montado um espaço dedicado a concentrar todos os comerciantes da região.

Foto: Divulgação/CCR