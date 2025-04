Barra do Piraí sedia lançamento do Programa Novas Rotas da Embratur

Barra do Piraí foi palco do lançamento do Programa Novas Rotas, uma iniciativa inédita da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) voltada para o fortalecimento da promoção do turismo na região Sul Fluminense.

O evento foi realizado na manhã de sexta-feira (dia 11), na histórica Fazenda Ponte Alta, e contou com a presença do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, da prefeita de Barra do Piraí, Kátia Miki, além de autoridades locais, representantes do setor turístico e gestores municipais.

O Programa Novas Rotas tem como objetivo principal internacionalizar novos destinos próximos a roteiros já consolidados, promovendo a atuação conjunta entre municípios e ampliando a chegada de visitantes estrangeiros às cidades da região. A proposta busca integrar e destacar novos atrativos turísticos, promovendo o Brasil no mercado internacional de turismo e fomentando negócios em destinos turísticos sustentáveis.

Além disso, o lançamento do programa marca o início de uma série de eventos que serão realizados em diversas regiões do país. Entre as ações previstas estão capacitações voltadas para sustentabilidade, uso de dados e inovação, direcionadas a gestores públicos, empresários e operadores de turismo, com foco no desenvolvimento sustentável e competitivo do setor.

Na cerimônia foi criado um sentimento de integração entre os municípios do Centro Sul Fluminense e Médio Paraíba, no qual o crescimento do turismo de uma das cidades representaria um ganho para toda a região.

Com essa visão em mente, Katia Miki, pontuou a respeito do grande trabalho da Embratur com a Novas Rotas, destacando o grande potencial das cidades da região para o mercado turístico.

“É muito importante saber que a Embratur está olhando com carinho para nossa região. Aqui, todos os municípios têm grandes potencialidades de se tornar um polo turístico e atrair visitantes de todas as partes do mundo. Vindo a esse lançamento, mais do que nunca, desejo que essa área se desenvolva em todas as cidades vizinhas. Ficarei imensamente feliz em ver Valença se desenvolvendo, Vassouras, Quatis, Piraí, Areal e todas as outras. Tenho certeza que este é um marco para nossos municípios e, por isso, agradeço imensamente ao Marcelo Freixo pela confiança, garra e disposição em internacionalizar nosso turismo”, apontou a prefeita de Barra do Piraí.

Marcelo Freixo explicou a crescente relevância do turismo para a economia mundial e apontou para as riquezas culturais do Brasil como um diferencial para o constante desenvolvimento dessa área.

“Hoje os países produtores de petróleo estão virando uma chave e começando a investir fortemente no Turismo. Por que isso ocorre? Porque se sabe que não terminaremos o século 21 com a economia funcionando nos mesmos moldes da atualidade, então o turismo é uma grande solução para a geração de riqueza dos países, além da geração de emprego e renda. No Brasil nós temos um potencial turístico enorme. Paisagens, diversidade cultural, monumentos históricos e muitas outras características tornam nosso país único. Com esse programa iremos revelar novos destinos aos turistas que chegam ao país, e isso será feito de maneira inovadora e sustentável”, finalizou o presidente da Embratur.

Além de Marcelo e Kátia, também estiveram presentes na cerimônia de lançamento a prefeita de Vassouras, Rose Silva; o prefeito de Valença, Saulo Corrêa; de Angra dos Reis, Cláudio Ferrete; de Paraty, Zezé Porto; de Paracambi, Andrezinho Ceciliano; de Rio Claro, Babton Biondi; de Resende, Tande; de Pinheiral, Luciano Muniz; de Quatis, Aluísio d’Elias; de Piraí, Pezão; de Miguel Pereira, Pedro Paulo Quinzinho; de Areal, Gutinho; e, por fim, a ex-prefeita de Quissamã e atual Coordenadora de Parcerias Regionais da Embratur, Fátima Pacheco.