PRF resgata galos de rinha amarrados dentro de caminhonete na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal flagrou, no sábado (dia 12), em Itatiaia, um grave caso de maus-tratos contra animais. Durante uma fiscalização de trânsito no km 324 da Rodovia Presidente Dutra, os agentes abordaram uma caminhonete que transportava uma grande quantidade de “galos de rinha”. Os animais estavam amarrados com tiras de pano, sendo transportados sobre os bancos traseiros e no assoalho do veículo. No mesmo carro, havia ainda uma gaiola com uma ave silvestre da espécie Saltator similis (Trinca-ferro).

O veículo era ocupado por dois homens, o condutor, de 42 anos, e o passageiro, de 31. O motorista informou que transportava os galos de Três Pontas (MG) para o Rio de Janeiro (RJ), onde manteria os animais em seu criadouro. Já o passageiro afirmou que a ave era de sua propriedade e que estaria regularizada junto ao IBAMA, mas não apresentou qualquer documentação.

Diante das informações, todos os animais foram encaminhados ao médico-veterinário da Agência de Meio Ambiente de Resende, que emitiu parecer técnico atestando que se tratavam de: um passeriforme da espécie Saltator similis (Trinca-ferro) e 24 galos (Gallus gallus domesticus), da raça Índio Combatente, todos transportados de forma cruel — com patas amarradas e asas presas por panos. No momento da abordagem, os animais não tinham acesso a alimento ou água. Segundo o laudo, a forma de transporte causa estresse constante e pode provocar acidentes durante o trajeto.

Diante dos fatos, foi constatada, em princípio, a prática de maus-tratos e o crime de matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida — conforme prevê a legislação ambiental. A pena é aumentada de metade se o crime for praticado durante a noite, como no caso.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Itatiaia, para as providências da autoridade policial de plantão.

Foto: Divulgação/PRF