Motocicleta furtada é recuperada e condutor acaba preso em Resende

A Polícia Rodoviária Federal recuperou no domingo (dia 13), em Resende, uma motocicleta clone com registro de furto em junho fo ano passado. A ação dos agentes ocorreu durante fiscalização no km 25 da BR-354 (Rodovia Sebastião Alves do Nascimento – Rio x Caxambu), em Engenheiro Passos. O condutor, um homem de 23 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), acabou preso.

Durante a abordagem, os policiais identificaram que a motocicleta – modelo Honda/CG 160 Titan de cor azul, ostentando placa de Trajano de Morais/RJ – não estava no nome do condutor, tendo o indivíduo afirmado ser o proprietário, alegando que havia adquirido o veículo há aproximadamente um ano por R$ 16 mil, mas não havia transferido.

Questionado sobre de quem havia comprado, disse que não se lembrava do nome, que o contato estava em outro celular que havia sido danificado. Desta forma, foi realizada inspeção veicular minuciosa na motocicleta, sendo observado que os itens de identificação possuíam indícios de adulteração, constatando tratar-se de um clone, e a motocicleta original (abordada pela PRF), de mesmos modelo/cor/marca, era licenciada no Rio de Janeiro e possuía registro de furto em 09/06/2024, no mesmo município e estava circulando com placa adulterada.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação de veículo, sendo encaminhado ileso à 89ª DP (Resende) para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação da motocicleta furtada.

Em consulta à tabela FIPE, os agentes verificaram que a motocicleta recuperada está avaliada em R$ 20.019,00.

