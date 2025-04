Operação conjunta da Polícia Civil busca por envolvidos em homicídio no Sul Fluminense

Policiais civis da 101ª DP (Pinheiral), em ação conjunta com a Polícia Militar, deflagraram uma operação, nesta segunda-feira (dia 14), contra o tráfico de drogas no município de Pinheiral, no Sul Fluminense. Os agentes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa que atua no bairro Cruzeiro.

De acordo com as investigações, em 2025, os criminosos participaram de uma tentativa de homicídio motivada por uma desavença da vítima com uma quadrilha.

Além da busca pelos acusados, os agentes ainda realizam varreduras em endereços ligados aos criminosos. A operação está em andamento e conta com apoio das 88ª DP (Barra do Piraí), 89ª DP (Resende), 90ª DP (Barra Mansa), 93ª DP (Volta Redonda) e 94ª DP (Piraí).