Polícia investiga morte de jovem encontrado com mãos amarradas e marcas de tiros em Barra Mansa

A Polícia Civil de Barra Mansa está investigando a morte de um jovem de 21 anos, encontrado no sábado (dia 12) na Estrada Barra Mansa-Amparo, no bairro Santa Rita de Cássia. De acordo com a Polícia Militar, o corpo estava com as mãos amarradas, a boca amordaçada e apresentava diversas marcas de tiros na cabeça.

No local, uma equipe da perícia encontrou cinco cápsulas deflagradas de calibre .40 milímetros e seis projéteis.

A identidade da vítima foi confirmada por meio de um documento encontrado no bolso da roupa. O corpo foi removido pelos bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa) como homicídio.