Queda de energia afeta abastecimento e paralisa Estação de Tratamento de Água em VR

Uma queda de energia registrada na tarde desta segunda-feira (dia 14) comprometeu o sistema de abastecimento de água em Volta Redonda. De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR), o apagão provocou diversos rompimentos em redes de distribuição e forçou a paralisação da Estação de Tratamento de Água (ETA), principal estrutura responsável pelo fornecimento hídrico do município.

Com a instabilidade elétrica, foi necessário desligar e retirar as bombas da ETA como medida de segurança, o que interrompeu temporariamente o envio de água tratada para os bairros. Ainda segundo a autarquia, todas as regiões da cidade serão afetadas pela interrupção no abastecimento.

Equipes do Saae estão nas ruas trabalhando para restabelecer o sistema. A previsão é que os reparos sejam concluídos até esta terça-feira, dia 15, com a retomada gradual do fornecimento ao longo do dia.

A população é orientada a economizar e evitar qualquer tipo de desperdício durante o período de instabilidade. Em nota, o Saae reforçou o compromisso com a recuperação do sistema e informou que novas atualizações serão divulgadas por meio dos canais oficiais.