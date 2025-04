Homem é preso após depredar carro no bairro Aterrado, em Volta Redonda

Um homem foi preso na tarde da terça-feira (dia 15) após depredar um carro que estava estacionado na Rua 12 de Outubro, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A ação foi registrada em vídeo e circulou nas redes sociais, causando revolta entre moradores e internautas.

Nas imagens, feitas por uma pessoa que estava sentada em um dos bancos da via, é possível ouvir o alarme do veículo sendo acionado e, em seguida, o homem atingindo o vidro dianteiro do lado direito com um objeto. O carro já não se encontrava mais no local no momento da chegada das autoridades.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, agentes foram mobilizados para a ocorrência e conduziram o suspeito à delegacia, onde ele permaneceu preso.

Segundo o secretário da pasta, coronel Luiz Henrique, o mesmo indivíduo teria tentado furtar um macaco hidráulico em outro ponto da mesma avenida momentos antes. O caso segue sob investigação na 93ª DP (Volta Redonda).

Foto: Divulgação/Semop