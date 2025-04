Agiota é preso por extorsão armada e polícia encontra lista com 30 possíveis vítimas em Piraí

Na manhã de terça-feira (dia 15), uma operação conjunta entre policiais civis da 94ª DP (Piraí), da 93ª DP (Volta Redonda) e de um grupamento especial resultou na prisão temporária, por cinco dias, de um agiota acusado de extorsão no distrito de Arrozal, em Piraí. A ação foi coordenada pelo delegado titular de Piraí, Antonio Furtado.

Segundo o delegado, a investigação começou após a denúncia de um balconista que, em setembro do ano passado, pegou um empréstimo de R$ 500 com o suspeito. Sem conseguir quitar a dívida de imediato, os valores foram crescendo de forma abusiva, até que o agiota passou a cobrar R$ 6 mil. A situação se agravou quando o cobrador abordou a vítima na rua, em companhia da esposa, e armado, ameaçou matá-lo caso não quitasse o débito.

“Tomamos conhecimento do caso e representamos pelas buscas e pela prisão. O cumprimento foi feito tanto nos bairros Três Poços e Jardim Belvedere, em Volta Redonda, como no distrito de Arrozal, onde também encontramos indícios de outras práticas criminosas”, relatou o delegado.

Durante a operação, os agentes localizaram quatro armas de fogo — três pistolas e um revólver — além de cerca de 600 munições de diversos calibres. O delegado determinou a prisão do suspeito por extorsão, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Um dado que chamou atenção dos investigadores foi o conteúdo do computador do acusado. Nele, foi encontrada uma lista com cerca de 30 nomes de outras possíveis vítimas de agiotagem.

“Faço um apelo para que essas pessoas procurem a 94ª DP, em Piraí, e registrem boletim de ocorrência. É fundamental que todas as vítimas se manifestem, para que o investigado responda por todos os crimes que possa ter cometido”, completou Furtado.

As investigações continuam.

Foto: Divulgação