GMVR localiza carro envolvido em acidente de trânsito no bairro São Luiz

Guardas municipais de Volta Redonda localizaram e removeram ao depósito público municipal uma Mitsubishi Triton envolvida em um acidente de trânsito com pelo menos mais três veículos, ocorrido na manhã desta quinta-feira (17), na Avenida Francisco Crisóstomos Tôrres, na altura do Nº 1.048, bairro São Luiz. Após a colisão, o motorista fugiu do local. Apesar da violência do acidente, não houve feridos.

A batida aconteceu às 8h35 e foi flagrada por câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Nas imagens é possível ver quando o motorista invade a pista e atinge a lateral de um veículo que vinha na contramão. Na sequência, ele tenta desviar de outro carro e atinge e arrasta outros dois que estavam estacionados na via.

Após o acidente, o motorista fugiu do local e o carro foi abandonado no bairro Candelária, onde foi localizado pelos guardas municipais. O veículo, com placa de Ilha Bela-SP, foi removido ao depósito público municipal.

Imagens: Divulgação/Semop