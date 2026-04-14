CSN inicia vacinação contra gripe em Volta Redonda

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) inicia nesta quarta-feira (dia 15) a campanha de vacinação contra a gripe voltada aos mais de 20 mil trabalhadores do Grupo CSN na unidade de Volta Redonda, no Sul Fluminense. A ação segue até sexta-feira (dia 17) e integra o conjunto de iniciativas preventivas da empresa, com foco na proteção da saúde e na redução de afastamentos por doenças respiratórias.

Nesta primeira etapa, serão disponibilizadas 5.500 doses da vacina quadrivalente, que protege contra quatro cepas do vírus influenza, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o Hemisfério Sul. A imunização será realizada em pontos estratégicos dentro da Usina Presidente Vargas (UPV), das 7h às 17h30.

A campanha é direcionada aos trabalhadores da companhia em Volta Redonda e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e minimizar impactos na rotina operacional. Segundo a empresa, a iniciativa contribui para a prevenção de casos de gripe e de possíveis complicações, além de reforçar a segurança no ambiente de trabalho.

“A vacina contra a gripe é segura, eficaz e atualizada todos os anos para proteger contra os principais vírus em circulação. Ao se vacinar, o trabalhador cuida da própria saúde e protege colegas e familiares”, afirma o coordenador de serviços médicos da CSN, Carlos Medeiros.

A campanha também será realizada em outras unidades da CSN no país, ampliando o alcance da iniciativa e reforçando o compromisso da companhia com a saúde e o bem-estar de seus trabalhadores em diferentes regiões.

A ação conta com doses fornecidas pela Soul Mais Saúde Soluções e faz parte de um calendário contínuo de cuidados com os trabalhadores. Ao longo do ano, a CSN promove campanhas educativas, atendimentos médicos e programas voltados ao bem-estar, reforçando o compromisso com a qualidade de vida e a segurança no ambiente de trabalho.