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segunda-feira, abril 13, 2026
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Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense cobra negociação da CSN

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FOLHA DO ACO
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O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense esteve presente na portaria da CSN, na manhã desta segunda-feira (dia 13), cobrando da empresa uma resposta imediata para dar início às negociações do Acordo Coletivo de Trabalho. A direção sindical reforça que, embora a data-base seja 1º de maio, é fundamental que o processo de negociação seja iniciado com antecedência, garantindo tempo hábil para discutir as reivindicações da categoria e assegurar avanços nas condições de trabalho e remuneração.

“Estamos aqui para exigir que a CSN sente à mesa e negocie com responsabilidade. O trabalhador não pode esperar. A data-base se aproxima e precisamos de diálogo e compromisso para construir um acordo justo,” destacou o presidente do sindicato, Odair Mariano.

O movimento demonstra a mobilização da entidade e o empenho em defender os direitos dos metalúrgicos, reafirmando que só com negociação transparente e participação ativa da categoria será possível avançar.

Foto: Divulgação

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