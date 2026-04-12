Corpo de Bombeiros RJ realiza grande treinamento contra incêndios florestais na região



Em ação inédita, o Programa de Qualificação Operacional do 1º GSFMA, ocorrerá de forma

simultânea aos Exercícios Simulados Conjuntos Nível 2 e 3, no Parque Estadual da Pedra Selada de

Resende, em parceria com o INEA/RJ e envolverão cerca de 141 militares, 15 Unidades

Operacionais, 10 brigadistas guarda-parques, gestores técnicos ambientais e múltiplas agências,

além de viaturas, drones, quadriciclos, aeronaves, equipamentos e estruturas complexas para a

gestão de grandes operações reais.

A partir desta segunda-feira (dia 13) uma verdadeira força tarefa executará um megatreinamento na Pedra Selada, que fica em Visconde de Mauá, Resende, na área de fronteira entre o PEPS e o Parque Nacional do Itatiaia, com o objetivo de capacitar agentes e reforçar a segurança contra os incêndios florestais, na região sul fluminense, durante o período de estiagem de 2026.

A região fica na tríplice fronteira entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo e já sofreu com incêndios extraordinários, que devastaram milhares de hectares, causaram a morte de muitos animais e geraram impactos negativos que podem durar décadas, afetando comunidades próximas e o clima global.

De acordo com um estudo de inteligência operacional do Corpo de Bombeiros, ao longo de cinco anos, os eventos de fogo em vegetação (queimadas) ocuparam a 1ª colocação, dentre os 05 principais tipos de ocorrências atendidas pelas treze Unidades Operacionais do CBA Sul.

Nas cidades regionais, foram registrados 2.356 (dois mil trezentos e cinquenta e seis) eventos ao longo de todo o atípico ano de 2024, o que representou uma alta de 121,85% de 2023 para 2024. A jurisdição do CBA III – Sul foi a 2ª região do Estado do Rio de Janeiro onde mais ocorreram incêndios florestais, ficando atrás apenas da capital do Estado.

Em 2025, a instituição catalogou 1.749 (mil setecentos e quarenta e nove) ocorrências e em 2026, mesmo antes da sazonalidade, os números só aumentam.

Dados os atuais cenários de mudanças climáticas, a integração entre o CBMERJ e as variadas agências ambientais é fundamental para a reduzir o tempo resposta na extinção dos focos de grandes incêndios florestais e queimadas na região e objetiva o fomento a gestão operacional eficiente. “Antecipar ações, prevenir causas para reduzir os riscos e mitigar os danos é obrigação de todos nós na proteção do ecossistema e das comunidades. É missão basilar do Corpo de Bombeiros, está em nosso DNA”, afirmou o comandante da área III – Sul, Coronel Pedro Ferreira.

A inédita simulação e capacitação simultânea ocorrerão durante toda a 2ª semana de abril

(13/04 a 17/04) e a construção dos novos laços interinstitucionais foi comemorada pelo Gestor do

Parque Estatual da Pedra Selada, Visconde de Mauá, Resende, Carlos Dário.

“Como Eco entusiasta, fico feliz de poder contribuir para esta realização. É um enorme desafio para

todos nós, mas os frutos que serão gerados e colhidos abrirão portas para um generoso caminho de

incentivo a preservação e proteção ambiental, resultando em benefícios para atuais e futuras

gerações”.

Foto: Divulgação