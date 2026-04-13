CSN apresenta inovação sustentável no Vale do Café

O Encontro Técnico de Cafeicultura “Mãos no Grão” será realizado nesta terça-feira (dia 14), data em que se celebra o Dia Mundial do Café, na Fazenda Florença, em Conservatória, distrito de Valença (RJ) e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está entre os destaques da programação, reforçando sua atuação para além do setor siderúrgico, com foco em soluções sustentáveis aplicadas também à produção agrícola.

Durante o evento, a CSN apresentará o uso do agregado siderúrgico como corretivo de solo que é uma alternativa que tem ganhado espaço no campo por contribuir para o aumento da produtividade e a melhoria das condições do solo. Produzido a partir da escória de aciaria, o material é rico em cálcio e magnésio e atua na correção da acidez, favorecendo o desenvolvimento das culturas agrícolas.

A apresentação será conduzida pelo especialista João Koller, que participa do terceiro painel da programação, dedicado ao tema. A proposta é mostrar, de forma prática, como o uso do agregado pode ser incorporado à rotina do produtor rural, ampliando resultados com eficiência e sustentabilidade.



A gerente de Projetos Estratégicos da CSN, Daira Rodrigues, destacou os resultados práticos do uso do agregado siderúrgico na Fazenda Florença. “A aplicação do agregado na propriedade tem demonstrado ganhos importantes na qualidade do solo e no desenvolvimento das lavouras. É uma solução que alia produtividade e sustentabilidade, mostrando, na prática, como a indústria pode contribuir diretamente para o fortalecimento do agronegócio”, afirmou.

A presença da CSN no encontro dialoga com a estratégia da companhia de ampliar o uso de subprodutos industriais em novas cadeias produtivas, promovendo economia circular e agregando valor a soluções que reduzem impactos ambientais. No campo, essa aplicação tem se mostrado uma alternativa viável para produtores que buscam maior rendimento aliado a práticas mais sustentáveis.

O evento reúne produtores, especialistas e instituições ligadas à cafeicultura, com uma programação que combina conhecimento técnico e atividades práticas na lavoura. A iniciativa é da Fazenda Florença, referência na produção de cafés especiais no estado do Rio de Janeiro.

A Fazenda Florença se consolidou como uma das principais referências na produção de cafés especiais no estado do Rio de Janeiro. Em 2019, a propriedade conquistou o título de melhor café do estado, reconhecimento que evidencia o potencial produtivo do Vale do Café. Além de difundir conhecimento técnico, o encontro também busca fortalecer a integração entre produtores, instituições e empresas, ampliando oportunidades e incentivando a inovação no campo.

Para o coordenador das Ações do Turismo no Vale do Café, Wanderson Farias, o encontro tem papel estratégico para o desenvolvimento da região. “O evento fortalece a cafeicultura local ao conectar produtores, especialistas e instituições em torno de conhecimento e inovação. Além disso, amplia as oportunidades de geração de renda, especialmente com a integração entre o café e o turismo rural, que é uma vocação cada vez mais presente no Vale do Café”, destacou.

A realização é da Fazenda Florença, com apoio do Sebrae, Pesagro Rio, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Setur-RJ, APL do Vale do Café, Ascarj e Ascav, reunindo esforços para fortalecer a cafeicultura regional e ampliar oportunidades de desenvolvimento no campo.

Programação do evento

7h30 – Café de boas-vindas e credenciamento

8h30 – Abertura institucional – Produtor Paulo Roberto dos Santos

9h – 1º Painel

A experiência do Café Monthal na inovação e sustentabilidade

Palestrantes: Eleonora Erthal e José Eugênio Erthal

9h45 – 2º Painel

Colheita manual e pós-colheita do café

Palestrante: Thiago Camilo

10h30 – Café com prosa

10h50 – 3º Painel

Uso do agregado siderúrgico para correção de solo

Palestrante: João Koler – CSN

11h10 – 4º Painel

Turismo e café como fonte de renda

Palestrantes: Paulo Roberto e Marcelo Candido

11h45 às 13h – Brunch

13h – Mãos no Grão – atividade prática na lavoura: Colheita no campo; Separação e secagem dos grãos; Máquinas de beneficiamento; Demonstração de torra; Visita ao projeto da CSN.

16h – Café com prosa

16h15 – Continuação das atividades práticas: Uso de drone na lavoura; Métodos de extração; Degustação orientada; Espaço para dúvidas.

17h – Encerramento