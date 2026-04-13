Cenas de horror: homem é preso por manter 13 cães em situação extrema de maus-tratos em Barra Mansa

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (dia 13) após a Polícia Civil encontrar 13 cães em condições extremamente precárias dentro de uma residência no bairro Jardim América, em Barra Mansa. A ação ocorreu após denúncia de maus-tratos e revelou um cenário considerado chocante pelos agentes.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da 90ª DP, com apoio da Secretaria Municipal de Proteção aos Animais e da Polícia Militar, foram até o imóvel para averiguar a situação. No local, os agentes constataram que os animais estavam sem condições mínimas de saúde e higiene, em meio a sujeira e fezes espalhadas por diversos cômodos.

Durante a diligência, os policiais encontraram alguns animais mortos dentro da casa, alguns deles parcialmente consumidos pelos próprios cães sobreviventes, o que evidencia o estado extremo de abandono e fome. A residência foi classificada como insalubre.

Ainda segundo a polícia, há indícios de que os animais possam ter sido utilizados em rituais de magia negra, hipótese que será investigada ao longo do inquérito.

O suspeito foi preso com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) e levado para a 90ª Delegacia de Polícia. Após os procedimentos, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A população pode denunciar casos semelhantes de forma anônima pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952.

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