Wendel é o novo reforço do Voltaço

O Volta Redonda FC informou oficialmente, nesta terça-feira (dia 7), a contratação do atacante Wendel para a sequência da temporada. Wendel, de 22 anos, atua no setor ofensivo e chega ao Voltaço após passagem pelo Ivinhema Futebol Clube. Jovem e com potencial de desenvolvimento, o atleta busca ganhar espaço e contribuir com gols e assistências.

Ao longo da carreira, o jogador acumula experiências no futebol brasileiro, construindo sua trajetória como atacante.

O atacante falou sobre o novo desafio com a camisa do Voltaço: “Estou muito motivado para esse novo ciclo. A torcida pode esperar um atleta com muita vontade de vencer e de ajudar o grupo, que já mostrou ser muito forte. Espero contribuir da melhor forma possível para que a gente faça uma grande Série C e alcance os objetivos do clube.”

Com perfil dinâmico e ofensivo, Wendel chega ao Esquadrão de Aço para fortalecer o elenco nos desafios da temporada.

Foto: João Braz- COMKT-VRFC

