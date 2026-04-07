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Governo do Estado divulga oportunidades de emprego; Médio Paraíba tem 22 vagas abertas

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FOLHA DO ACO
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O Governo do Estado está disponibilizando, esta semana, 2.380 oportunidades de emprego formal, estágio e Jovem Aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 914 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como Jovem Aprendiz, há 1.466 vagas, sendo 196 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.270 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Na Região Metropolitana, há oportunidades com salários mais elevados, chegando a R$ 6.484 para a função de vidraceiro, em Jacarepaguá. Há ainda 82 chances exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que variam de um a dois. As vagas são para funções como ajudante de auxiliar de limpeza, empacotador a mão, fiscal de ônibus e porteiro, com salários de até R$ 3.242.

Na Região Serrana, todas as 201 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.621 a R$ 3.242), para funções como as de auxiliar financeiro, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, auxiliar técnico eletrônico, biólogo, churrasqueiro, farmacêutico, supervisor de produção química, supervisor de vendas e técnico de enfermagem do trabalho. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 22 oportunidades, como auxiliar de linha de produção, instalador de antenas de TV, médico ortopedista com diferentes níveis de escolaridade e salários.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (74,9%) e Comércio (25,1%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (46,7%) e oferece até dois salários mínimos (60,7%).
Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria com as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para Jovem Aprendiz. A Fundação Mudes oferece, esta semana, 196 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br.  Já o CIEE oferece 1.270 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para Jovem Aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.

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