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quarta-feira, abril 8, 2026
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Goleiro Yago Oliveira volta a integrar o elenco do Voltaço

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FOLHA DO ACO
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O Volta Redonda FC informou nesta quarta-feira (dia 8) o retorno do goleiro Yago Oliveira ao elenco para a sequência da temporada.

Yago, de 25 anos, natural de Ubá (MG), retorna ao clube após período de empréstimo ao North Esporte Clube. O atleta já vestiu a camisa do Voltaço anteriormente e chega com conhecimento do ambiente e da estrutura, o que facilita sua readaptação.

Com passagens por equipes do futebol brasileiro, o goleiro soma experiência e retorna motivado para mais um ciclo no Esquadrão de Aço.

O retorno de Yago reforça o elenco do Volta Redonda para a sequência das competições da temporada.

Foto: Divulgação

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