Acidente complica trânsito na Via Sérgio Braga, em Barra Mansa

Um acidente envolvendo um automóvel modelo Zafira provocou retenções no trânsito na manhã desta sexta-feira (dia 10), na Via Sérgio Braga, na altura do bairro Barbará, em Barra Mansa.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal foram acionadas e atuam no local para organizar o tráfego, que segue parcialmente interditado. Motoristas enfrentam congestionamento nos dois sentidos da via, tanto em direção a Volta Redonda quanto ao Centro de Barra Mansa.

Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente nem sobre a existência de vítimas.

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