Munir se reúne em Brasília com diretor-geral do Dnit para cobrar providências sobre a BR-393

O deputado estadual Munir Neto (Solidariedade) viajou nesta segunda-feira (dia 13) a Brasília, onde se reuniu com o diretor-geral do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Fabrício Galvão, para cobrar providências do órgão federal em relação às condições precárias da BR-393, que corta grande parte do Sul Fluminense.

Munir considerou a reunião positiva, já que o diretor-geral do DNIT garantiu que as equipes do órgão federal foram reforçadas para o trabalho de recuperação da estrada, que deve durar cerca de dois meses.

“O Fabrício Galvão me garantiu que as equipes do DNIT já foram reforçadas desde a semana passada nos trechos mais críticos da rodovia, depois das obras de recuperação sofrerem algum atraso por causa das chuvas. Ele me afirmou que nos próximos dois meses o trabalho deve ser concluído”, apontou o deputado, que foi a Brasília acompanhado do seu chefe de gabinete na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), Israel Carlos da Silva.

O parlamentar afirmou também que já estava pedindo providências aos órgãos responsáveis desde agosto do ano passado e que, em virtude da demora nos trabalhos, agendou a reunião em Brasília.

“Eu oficiei os órgãos responsáveis – DNIT, Ministério dos Transportes e o Governo do Estado do Rio – desde agosto do ano passado pedindo providências urgentes na rodovia, que está com muitos buracos, em péssimas condições. E nas últimas semanas a situação piorou muito, agora estamos tendo acidentes quase diários, e o pior, com vítimas fatais. A população do Sul Fluminense não pode esperar, e eu vim diretamente a Brasília buscar uma solução”, afirmou Munir.

O diretor-geral do DNIT disse que uma operação tapa-buracos chegou a ser iniciada e que o então ministro dos Transportes, Renan Filho, visitou a região em janeiro, quando assinou uma ordem de serviço para contratos de manutenção na rodovia, no valor de R$ 30 milhões. No entanto, Fabrício Galvão apontou que o mau tempo no mês passado atrapalhou os trabalhos, mas o DNIT está reforçando as equipes e o serviço já voltou a ser realizado.

“Temos agora uma janela climática e de oportunidade. O DNIT, desde o final da semana passada, vem mobilizando mais equipes no trecho, e o nosso planejamento é que ao longo deste mês de abril e maio a gente recupere todos os pontos críticos da BR-393. Não só tapando buraco, mas em alguns trechos removendo o asfalto e colocando um novo, com nova sinalização e redutores de velocidade, para que a BR-393 volte a ter uma trafegabilidade segura para toda a região”, disse Galvão, que completou: “Esse é o compromisso que você sai daqui e pode levar a toda à população da sua região, que o DNIT assume e vai cumprir”.

Contorno e RJ-155

Munir também conversou com o diretor-geral do DNIT sobre a Rodovia do Contorno, que atualmente está sob responsabilidade do órgão federal. De acordo com o parlamentar, a licitação para a realização de obras na estrada – que liga a Rodovia Presidente Dutra à BR-393, duas estradas federais, desviando o tráfego pesado de Volta Redonda – está em processo de análise do órgão, mas deve ocorrer em breve.

“O processo de cessão da Rodovia do Contorno da prefeitura para o DNIT foi aprovado pelo Ministério dos Transportes, e agora vai passar por uma análise na reunião semanal de diretores e conselheiros do DNIT. Tendo a aprovação deles, será feita a licitação para os investimentos prometidos pelo Governo Federal, que devem ser da ordem de R$ 200 milhões”, disse o deputado, destacando que, pelo acordo firmado na Justiça Federal entre o DNIT e a prefeitura de Volta Redonda, a administração municipal vai realizar a iluminação de todo o trecho. “Eu consegui uma verba junto ao Governo do Estado para a iluminação da Rodovia do Contorno, obra que será feita em conjunto com a prefeitura. As parcerias são a melhor solução para trazer mais qualidade de vida e segurança para a população”, pontuou.

O deputado também conversou com Fabrício Galvão sobre a federalização da RJ-155 (Via Saturnino Braga), que liga Barra Mansa a Angra dos Reis. A rodovia, uma das mais movimentadas da região, também enfrenta problemas sérios de conservação, com vários trechos oferecendo perigo aos motoristas e demais usuários.

“A RJ-155 é uma das rodovias mais importantes do Sul Fluminense, e também está com sérios problemas de manutenção e segurança. O diretor-geral do DNIT também acha importante a federalização – a estrada liga a BR-116 (Dutra) e a BR-101 (Rio-Santos) – é uma rodovia estratégica. No entanto, depende ainda da aprovação do Ministério dos Transportes e da Casa Civil. Nós vamos continuar insistindo, a população precisa disso”, apontou Munir.