Suspeito de abusar sexualmente de enteada autista e agredir esposa é preso em Volta Redonda

Um homem de 39 anos, suspeito de abusar sexualmente da enteada, uma menina autista de 11 anos, e de agredir a esposa, de 27 anos, foi preso na noite dessa segunda-feira (dia 13), no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. A prisão foi realizada por guardas municipais, em conjunto com policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), após a mulher denunciar as violências.

A ocorrência começou após a mãe da menina procurar atendimento em um equipamento de saúde do município, onde relatou ter sido agredida pelo companheiro. Guardas municipais foram acionados e, durante o atendimento, a vítima contou que também havia flagrado o companheiro abusando da filha, motivo pelo qual teria sido ameaçada e afirmou que não queria retornar para casa.

De acordo com o relato da mulher, o suspeito teria feito ameaças graves contra ela, chegando a levá-la para uma área de mata e dizendo que a mataria caso fosse denunciado pelos abusos sexuais contra a menina. A vítima apresentava hematomas no rosto, compatíveis com as agressões informadas.

A mulher e a criança foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML), onde o exame de corpo de delito confirmou a violência sexual e as agressões. Diante dos fatos, foi expedido um mandado de prisão, e o suspeito, que já tinha anotação criminal por homicídio, foi localizado e detido pelas equipes no bairro Padre Josimo.

O homem foi encaminhado à Deam, onde permaneceu preso em flagrante. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil.

Fotos: Divulgação/Semop.