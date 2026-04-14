Homem é preso após agredir jovem, ameaçar ex-companheiro e entrar em luta corporal com a PM em Volta Redonda

Um homem de 26 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (dia 14) após agredir e ameaçar uma jovem de 21 anos, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima pedindo socorro. Ela relatou que estava sendo agredida e ameaçada pelo suspeito, que também teria tomado seu celular e se recusado a devolvê-lo.

Ainda segundo a PM, o homem apresentava comportamento agressivo e não obedeceu às ordens dos policiais, chegando a entrar em luta corporal com um dos agentes. Foi necessário o uso de força para contê-lo e realizar a prisão.

Além da jovem, o suspeito também teria feito ameaças a um homem de 30 anos, ex-companheiro da vítima. Todos foram encaminhados à Deam, onde o caso foi registrado.

Após análise da autoridade policial, o homem foi autuado por lesão corporal e ameaça, permanecendo preso. O caso segue sob investigação.