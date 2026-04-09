Voltaço empata com o Sampaio Corrêa

Nesta quarta-feira (dia 8), o Volta Redonda FC empatou em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema, pela Copa Sul-Sudeste.

A equipe mandante marcou no início da partida, e o Voltaço criou algumas oportunidades em busca do empate, mas não conseguiu converter na primeira etapa.

No segundo tempo, o Esquadrão de Aço manteve a pressão ofensiva. O gol do Voltaço foi marcado por Luciano, em cobrança de pênalti, após falta sofrida por Marquinhos. A equipe ainda teve chances de virar o placar, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades.

Com o resultado, o Volta Redonda soma um ponto fora de casa e segue, até o momento, na liderança do Grupo B da competição.

Próximo jogo

O Esquadrão de Aço volta a campo no domingo (12), contra o Guarani, às 18h30, no Estádio Brinco de Ouro.

Foto: Jonathan Rocha (@jonathanrochafotografias)