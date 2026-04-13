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Parceria entre Sindicato dos Metalúrgicos e AAP-VR amplia benefícios para dependentes

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FOLHA DO ACO
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Duas das principais entidades representativas do Sul Fluminense firmaram uma parceria que promete ampliar o acesso a serviços para trabalhadores, aposentados e seus familiares na região. O convênio foi estabelecido entre o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense (SindMetal) e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), com foco na oferta de benefícios nas áreas de saúde, lazer e cultura.

A iniciativa contempla profissionais da ativa, aposentados e dependentes. Com a parceria, familiares de metalúrgicos passam a ter acesso à estrutura já mantida pela AAP-VR.

A associação conta com o Centro Integrado de Saúde e Assistência (Cisa), no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda, além de unidades em Barra do Piraí e Pinheiral – município que também abriga a sede campestre da entidade -, ampliando o alcance regional dos serviços. O acordo foi discutido em reunião realizada na quarta-feira (dia 8), com a participação dos presidentes das duas instituições, Odair Mariano, do sindicato, e Geraldo Vida, da AAP-VR, além de integrantes das diretorias.

Segundo Odair Mariano, a proposta é ir além das pautas trabalhistas tradicionais.

“Nosso objetivo é garantir mais qualidade de vida, com acesso a serviços essenciais para os trabalhadores e suas famílias”, afirmou. Já Geraldo Vida destacou que a parceria fortalece o atendimento e amplia o alcance das ações da entidade. “A iniciativa valoriza não apenas quem está na ativa, mas também aqueles que já contribuíram ao longo dos anos”, disse.

Integração e alcance regional

A expectativa das entidades é que o convênio fortaleça a rede de apoio aos associados e amplie a integração entre trabalhadores e aposentados no Sul Fluminense.

Embora os detalhes operacionais ainda estejam sendo estruturados, a parceria deve impactar um número expressivo de beneficiários, ao reunir duas das principais instituições representativas da categoria na região.

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