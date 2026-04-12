Voltaço é superado pelo Guarani fora de casa pela Série C 

O Volta Redonda FC foi derrotado pelo Guarani por 2 a 0, neste domingo (dia 12), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

Os gols da equipe paulista foram marcados por Herbert e Emerson.

Com o resultado, o Voltaço não pontua na rodada e segue focado no próximo desafio.

Próximo jogo

O Esquadrão de Aço volta a campo na próxima quarta-feira (dia 15), às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira, contra o Tombense, pela sequência da Copa Sul-Sudeste.

Foto: Raphael Silvestre ( @raphaelsilvestre27 )