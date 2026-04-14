Van escolar cai em ribanceira na RJ-155 e deixa 11 feridos em Angra dos Reis

Um acidente envolvendo uma van escolar deixou 11 pessoas feridas na manhã desta terça-feira (dia 14), na RJ-155, na altura de Serra D’Água, em Angra dos Reis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três vítimas tiveram ferimentos moderados e precisaram ser levadas para hospitais, enquanto outras oito sofreram apenas escoriações e foram atendidas no local.

O chamado foi registrado por volta das 6h07 e equipes do 10º Grupamento de Bombeiros foram mobilizadas imediatamente. O acidente aconteceu após o terceiro túnel, no sentido Lídice. O Samu já estava no local quando os bombeiros chegaram, por volta das 6h43, dando início ao atendimento conjunto.

Inicialmente, havia informação de seis vítimas, mas o número foi atualizado para 11 após a avaliação das equipes. Segundo a classificação de risco, três pessoas foram consideradas “amarelas” – ou seja, com necessidade de atendimento hospitalar, mas sem risco de morte – e oito “verdes”, com ferimentos leves.

As vítimas foram retiradas da van e encaminhadas para o Hospital da Japuíba e Hospital de Lídice. Até o momento, não há detalhes sobre as causas do acidente.

Foto: Reprodução/Redes Sociais