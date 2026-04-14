Polícia Militar encontra pinos de cocaína em casa abandonada no Ano Bom, em Barra Mansa

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e material para endolação na noite de segunda-feira (dia 13), no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. O caso foi registrado como abandono de material, já que nenhum suspeito foi localizado no imóvel

De acordo com o 28º BPM, a equipe foi acionada após denúncia de que traficantes estariam utilizando uma casa abandonada na Rua Edgar Cardoso Guimarães Cotia como ponto de apoio para o tráfico de drogas. Ao chegar ao endereço, os policiais realizaram buscas no interior do imóvel.

No local, foram encontrados 18 pinos de cocaína, totalizando cerca de 20 gramas da droga, além de 400 pinos vazios, geralmente usados para embalar entorpecentes para venda. Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi encontrado durante a ação.

Todo o material foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. A polícia investiga quem seriam os responsáveis pelo uso do imóvel para a prática criminosa.

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