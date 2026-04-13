Rio Claro amplia público para vacinação contra a Influenza

A Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria de Saúde de Rio Claro, ampliou o público-alvo da campanha de vacinação contra a influenza. A imunização está disponível nas unidades de Saúde da Família para diversos grupos prioritários, com o objetivo de reduzir casos graves e internações causadas pelo vírus.

De acordo com a secretaria, além de crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, podem ser vacinar agora profissionais da saúde e da educação, além de trabalhadores de áreas essenciais, como transporte coletivo, segurança, correios e caminhoneiros. Também estão incluídas pessoas com comorbidades, deficiência permanente e comunidades quilombolas.

A orientação é que os moradores procurem a unidade de saúde mais próxima, levando o cartão de vacinação, para garantir a atualização da imunização.

A secretária de Saúde, a vice-prefeita Guta Monteiro, destacou a importância da adesão à campanha. “A vacinação é fundamental para proteger a população, especialmente os grupos mais vulneráveis. Estamos mobilizando nossas equipes para garantir acesso e reforçar a importância desse cuidado coletivo. Nosso objetivo é ampliar a cobertura vacinal e proteger a população, principalmente neste período de maior circulação do vírus. A imunização é uma das principais formas de prevenção”, informou Guta.

Fotos: PMRC