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Motorista morre após carreta tombar em ribanceira na Dutra, em Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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Um motorista morreu em um grave acidente na manhã deste sábado (dia 11), na altura do km 267 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, no sentido São Paulo. A colisão envolveu uma carreta e um caminhão baú.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a carreta perdeu o controle ao fazer uma curva por volta das 10h e atingiu lateralmente o caminhão. Com o impacto, os dois veículos saíram da pista e desceram por uma ribanceira.

A carreta transportava carga de polietileno, que acabou se espalhando após o acidente. O motorista do veículo, possivelmente sem o uso do cinto de segurança, foi arremessado para fora da cabine e acabou atingido pelo material transportado, morrendo no local.

Os ocupantes do caminhão baú não sofreram ferimentos.

Foto: Divulgação/PRF

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