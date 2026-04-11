Motorista morre após carreta tombar em ribanceira na Dutra, em Barra Mansa

Um motorista morreu em um grave acidente na manhã deste sábado (dia 11), na altura do km 267 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, no sentido São Paulo. A colisão envolveu uma carreta e um caminhão baú.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a carreta perdeu o controle ao fazer uma curva por volta das 10h e atingiu lateralmente o caminhão. Com o impacto, os dois veículos saíram da pista e desceram por uma ribanceira.

A carreta transportava carga de polietileno, que acabou se espalhando após o acidente. O motorista do veículo, possivelmente sem o uso do cinto de segurança, foi arremessado para fora da cabine e acabou atingido pelo material transportado, morrendo no local.

Os ocupantes do caminhão baú não sofreram ferimentos.

Foto: Divulgação/PRF