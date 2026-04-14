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Homem morre após ser atingido por trem no Centro de Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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Um homem morreu após ser atingido por um trem na tarde desta terça-feira (dia 14), no Centro de Barra Mansa. O acidente aconteceu por volta das 16h30, na passagem de nível da Avenida Dário Aragão, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as primeiras informações, a vítima sofreu ferimentos graves, incluindo a amputação de uma das pernas, e não resistiu. O impacto provocou a interrupção da circulação ferroviária no trecho, deixando o trem parado e causando congestionamento intenso na região, principalmente nos acessos entre o Jardim das Preguiças e o bairro Ano Bom.

A área foi isolada para o trabalho da perícia e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda. Até o momento, a vítima não foi identificada.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

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