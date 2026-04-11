Site da Prefeitura de Itatiaia sofre ataque cibernético e fica instável

O site oficial da Prefeitura de Itatiaia foi alvo de um ataque cibernético na manhã de quinta-feira (dia 9), o que provocou instabilidade no acesso a serviços e informações públicas. Segundo o governo municipal, o incidente foi caracterizado como um ataque do tipo negação de serviço distribuída (DDoS), em que um grande volume de acessos simultâneos sobrecarrega os servidores e impede o acesso de usuários legítimos.

A equipe de Tecnologia da Informação (TI) do município informou que adotou medidas imediatas para conter o problema e restabelecer o sistema. De acordo com o chefe-geral de TI, Márcio Silvestre, os protocolos de segurança foram acionados assim que a ameaça foi identificada.

“Identificamos rapidamente a natureza do ataque e iniciamos as medidas de contenção. Estamos reforçando o monitoramento, aplicando filtros para bloquear tráfego malicioso e adotando salvaguardas adicionais”, afirmou.

Ainda de acordo com a prefeitura, não há indícios de comprometimento de dados sensíveis. Até a tarde desta quinta-feira, as equipes seguiam trabalhando para normalizar completamente o funcionamento da plataforma.

Especialistas em segurança digital apontam que ataques do tipo DDoS estão entre as ocorrências mais comuns na internet e têm como principal objetivo causar instabilidade em serviços online, sem necessariamente acessar informações sigilosas.