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Voltaço inicia venda de ingressos para duelo contra o Tombense pela Copa Sul-Sudeste

Por
FOLHA DO ACO
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O Volta Redonda FC iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do Tombense, válido pela 4ª rodada da Copa Sul-Sudeste. A partida será realizada na quarta-feira (dia 15), às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira.

Os ingressos já estão disponíveis de forma online pelo site: https://www.oticket.com.br/event/9816

Valores

  • Arquibancada: R$40 (inteira) / R$20 (meia)
  • Cadeiras: R$40 (inteira) / R$20 (meia)

Pontos de venda antecipada

A partir de segunda-feira (13), às 14h

  • Loterias Meia-Meia (Aterrado)
  • Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)
  • Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

Bilheterias

Na quarta-feira (15), das 17h até o intervalo do primeiro tempo:

  • Setor Azul: Volta Redonda
  • Setor Laranja: Tombense
    Gratuidades (enquanto houver carga disponível)
  • Retirada diretamente na roleta na quarta-feira (15), a partir das 18h, nos setores Azul (Volta Redonda) e Laranja (Tombense)

Foto: João Braz- COMKT/VRFC

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