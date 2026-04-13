Voltaço inicia venda de ingressos para duelo contra o Tombense pela Copa Sul-Sudeste

O Volta Redonda FC iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do Tombense, válido pela 4ª rodada da Copa Sul-Sudeste. A partida será realizada na quarta-feira (dia 15), às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira.

Os ingressos já estão disponíveis de forma online pelo site: https://www.oticket.com.br/event/9816

Valores

Arquibancada: R$40 (inteira) / R$20 (meia)

Cadeiras: R$40 (inteira) / R$20 (meia)

Pontos de venda antecipada

A partir de segunda-feira (13), às 14h

Loterias Meia-Meia (Aterrado)

Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

Bilheterias

Na quarta-feira (15), das 17h até o intervalo do primeiro tempo:

Setor Azul: Volta Redonda

Setor Laranja: Tombense

Gratuidades (enquanto houver carga disponível)

Gratuidades (enquanto houver carga disponível) Retirada diretamente na roleta na quarta-feira (15), a partir das 18h, nos setores Azul (Volta Redonda) e Laranja (Tombense)

Foto: João Braz- COMKT/VRFC