Voltaço inicia venda de ingressos para duelo contra o Tombense pela Copa Sul-Sudeste

O Volta Redonda FC iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do Tombense, válido pela 4ª rodada da Copa Sul-Sudeste. A partida será realizada na quarta-feira (dia 15), às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira.
Os ingressos já estão disponíveis de forma online pelo site: https://www.oticket.com.br/event/9816
Valores
- Arquibancada: R$40 (inteira) / R$20 (meia)
- Cadeiras: R$40 (inteira) / R$20 (meia)
Pontos de venda antecipada
A partir de segunda-feira (13), às 14h
- Loterias Meia-Meia (Aterrado)
- Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)
- Barbearia VIP (Shopping Park Sul)
Bilheterias
Na quarta-feira (15), das 17h até o intervalo do primeiro tempo:
- Setor Azul: Volta Redonda
- Setor Laranja: Tombense
Gratuidades (enquanto houver carga disponível)
- Retirada diretamente na roleta na quarta-feira (15), a partir das 18h, nos setores Azul (Volta Redonda) e Laranja (Tombense)
Foto: João Braz- COMKT/VRFC