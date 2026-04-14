Fone de ouvido leva homem à prisão por tráfico em Piraí

Policiais militares prenderam, na tarde de segunda-feira (dia 13), um homem de 22 anos por suspeita de tráfico de drogas, na altura do km 249 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. Durante patrulhamento, os agentes avistaram uma motocicleta vermelha com defeito mecânico, ocupada por um condutor de 39 anos e o garupa de 22, o que levantou suspeitas e motivou a abordagem.

Após a abordagem policial, foi encontrado próximo ao local uma sacola plástica contendo 10 pedras de crack, dois pinos de cocaína, um pacote de lenços umedecidos e um par de fones de ouvido. Diante da negativa de serem proprietários do material encontrado, a dupla foi conduzida à 94ª Delegacia de Polícia

— Ambos negaram ser os donos do material e, por isso, utilizamos uma estratégia simples, mas extremamente eficaz. Perguntamos se eles autorizavam o desbloqueio dos celulares e ambos consentiram. Ao aproximarmos os fones de ouvido dos aparelhos, houve conexão automática via bluetooth com o telefone do garupa, comprovando que ele utilizava aquele acessório que estava junto das drogas. A prova técnica indicou que o garupa havia descartado a sacola momentos antes da abordagem policial — explicou o delegado Antonio Furtado.

O motociclista foi liberado após apresentar um comprovante de pagamento feito por Pix, pelo suspeito de 22 anos, referente a corrida no trajeto entre o bairro Roma, em Volta Redonda, e Piraí.

— O comprovante do pagamento da corrida reforçou a versão de que o piloto atuava apenas como condutor e a tecnologia foi decisiva para esclarecer o caso. O mesmo recurso que ele utilizava para ouvir música acabou sendo a prova que o colocou na cena do crime. A materialidade e a autoria ficaram devidamente comprovadas — destacou o delegado.

Diante dos fatos, foi determinada a prisão em flagrante do garupa pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão. Ele será transferido para a Casa de Custódia no bairro Roma, em Volta Redonda.

— A prova é robusta e segura. Por isso, representei pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Esperamos que a Justiça mantenha esse indivíduo preso — concluiu Antonio Furtado.