Noite de filiação de Raone ao PT reúne lideranças políticas e apoiadores em Volta Redonda

Mais de 1.600 pessoas participaram, nesse fim de semana, do ato de filiação de Raone Ferreira ao Partido dos Trabalhadores (PT) e do lançamento de sua pré-candidatura a deputado estadual. O evento, realizado no Clube Náutico, reuniu importantes lideranças políticas, dirigentes partidários, coordenações do PT, militância e apoiadores de diversas cidades do Sul Fluminense.

Apontado como o principal responsável por levar Raone ao PT, o deputado federal Lindbergh Farias desponta como seu maior aliado nesta nova etapa. A parceria se consolidou a partir do reconhecimento do potencial de Raone como uma liderança em ascensão no Sul Fluminense, somado à articulação estratégica em torno do fortalecimento do campo progressista. A dobrada entre os dois vai além do apoio político: representa um movimento de expansão, renovação e enraizamento do projeto partidário na região.

O local escolhido para o ato também carrega forte simbolismo político. O Clube Náutico tem sido alvo de disputa após movimentações da CSN para retomar o espaço, e a militância presente reforçou a defesa do clube como patrimônio da cidade, transformando o evento em um momento de mobilização também em torno dessa pauta.

A estrutura contou com palco principal e palco em formato 360° e incluiu apresentação de samba da artista local Lorena, além de uma área kids, garantindo um espaço acolhedor para famílias.

Durante o evento, a militância marcou presença com palavras de ordem e gritos como “faz o L” e “Sul Flu mais forte com Raone”, evidenciando o engajamento e o clima de entusiasmo entre os participantes.

O ato contou também com a presença de nomes de destaque da política, como Anielle Franco, Benedita da Silva, Reimont e o vice-presidente estadual do PT, Samuel Marques, além de dirigentes e lideranças partidárias que contribuíram para a construção do evento.

Em seu discurso, Raone destacou a importância da unidade política e da mobilização popular. “Nossa união é a nossa maior força. Esse momento representa o fortalecimento de um projeto coletivo comprometido com justiça social, educação e desenvolvimento para o nosso estado”, afirmou.

O pré-candidato também agradeceu o apoio de lideranças que, mesmo ausentes, manifestaram apoio, como Marcelo Freixo, Celso Pansera e Daniel Soranz.

O evento consolida o início de uma nova etapa na trajetória política de Raone Ferreira e reforça o fortalecimento do campo progressista no Sul Fluminense.