Studio Clara Velasco celebra 5 anos com caminhada e café da manhã em Volta Redonda

O Studio Clara Velasco comemorou, no mês de abril, seus cinco anos de atuação com um evento especial na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, no bairro Voldac, em Volta Redonda, no último sábado (dia 11). A celebração reuniu alunos, equipe, familiares e convidados em uma manhã marcada por uma caminhada, seguida de um café da manhã colaborativo.

Fundado pela fisioterapeuta e osteopata Clara Velasco, o Studio nasceu de um sonho que começou em uma pequena sala na galeria Omar Ghazzaoui, no Retiro, tendo como apoio os pais e a vó, que foram os primeiros alunos. “Desde então, o Studio cresceu e se transformou em um ambiente cada vez mais acolhedor, onde cada pessoa é atendida de forma individual, com atenção à sua necessidade, seus limites e sua evolução”, destacou Clara Velasco.

O Studio cresceu tanto, que em 2023 precisou de um espaço maior, com mais estrutura, mais conforto, uma decoração toda instagramável, novos aparelhos, com a disposição pensada estrategicamente para a melhor execução dos exercícios, evolução e desenvolvimento de todos os alunos, e em novo local, na Av. Coimbra nº 389, Retiro. Além disso, a equipe também aumentou e se especializou: atualmente, o time é composto por cinco profissionais da área, que atuam com exercícios personalizados para a patologia de cada aluno de maneira individual.

Ao longo desses cinco anos, o Studio vem se destacando pelo cuidado próximo e humanizado, especialmente com o público 40+, idosos e gestantes. “São muitas histórias compartilhadas, desafios superados e conquistas celebradas. Mais do que um espaço de atendimento, o Studio de Pilates Clara Velasco se tornou um lugar de encontro entre pessoas, onde o movimento representa também recomeços, autoestima e novas possibilidades”, disse a fisioterapeuta, que enfatizou que a caminhada de aniversário simbolizou essa trajetória, enquanto o café da manhã proporcionou um momento de convivência, troca e gratidão.

“Esse espaço nasceu de um sonho e foi construído com muita fé. Sou grata a Deus por conduzir cada passo até aqui e por renovar minhas forças todos os dias. Mais do que um trabalho, é um propósito: cuidar de pessoas, acompanhar histórias e ver cada transformação acontecer de perto. Tudo isso só faz sentido por causa de cada pessoa que passou e que continua fazendo parte dessa caminhada”, destacou a fisioterapeuta, pós-graduada em Traumato-Ortopedia e em formação em osteopatia pela Escola de Madrid.