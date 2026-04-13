MP arquiva denúncia contra parceria entre Sindicato dos Metalúrgicos e PMVR no Projeto Laço Azul

O Ministério Público arquivou a denúncia apresentada por representantes da oposição que questionava a parceria entre o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense e a Prefeitura de Volta Redonda no âmbito do Projeto Laço Azul. A decisão não identificou irregularidades na iniciativa.

A representação analisada pelo órgão tratava da cessão de espaço feita pelo sindicato para o funcionamento do projeto, desenvolvido em conjunto com o poder público municipal. Após avaliação, o Ministério Público concluiu que a colaboração está dentro dos parâmetros legais.

O Projeto Laço Azul é voltado ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo acompanhamento multidisciplinar com profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e educadores especializados.

A estrutura utilizada inclui espaço cedido pelo sindicato, o que contribui para a continuidade dos atendimentos e a ampliação do alcance do projeto.

O presidente do sindicato, Odair Mariano, criticou a iniciativa da oposição e destacou a importância da parceria. “Infelizmente, vemos mais uma tentativa da oposição de nos atacar e tentar nos derrubar. Mas a nossa resposta sempre será o trabalho sério e comprometido com a população. Um projeto tão importante como o Laço Azul, que atende crianças e famílias que realmente precisam, não poderia parar por causa de interesses políticos de alguns opositores. Seguimos firmes, com responsabilidade e compromisso social”, afirmou.

Com o arquivamento, o projeto segue em funcionamento regular, mantendo os atendimentos e a atuação conjunta entre as instituições envolvidas.