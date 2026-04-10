Ponte Pequetito Amorim será reaberta ao trânsito na próxima semana

A Prefeitura de Volta Redonda informa que a manutenção preventiva da Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Niterói e Aterrado, entrou na reta final. As equipes estão finalizando as intervenções nos aparelhos de apoio nos pilares do vão central da ponte.

A via está prevista para ser reaberta ao trânsito na madrugada entre terça-feira (14/4) e quarta-feira (15/4). As equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e da Guarda Municipal estarão atuando na orientação e sinalização na retomada da operação.

Até a conclusão dos trabalhos o trânsito no sentido entre o Retiro e o Centro segue desviado para a Ponte Dr. Murilo César, que está operando com sentido único. Já o trânsito no sentido do Centro para o Retiro segue pela Avenida 7 de Setembro e Ponte Dom Waldyr Calheiros.

Na Avenida Lucas Evangelista, no Aterrado, o trânsito permanece fechado no trecho entre as esquinas com as ruas Tenente Coronel Misael Mendonça e Jaime Pantaleão de Morais.

Secom/PMVR