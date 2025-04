PRF resgata macacos-prego e flagra reincidência de tráfico de animais silvestres na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou na madrugada desta quinta-feira (dia 17) dois macacos-prego que estavam sendo transportados ilegalmente em um carro na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia. A ocorrência foi registrada por volta da 1h45, durante uma fiscalização de rotina no km 325 da BR-116.

Os agentes da equipe Charlie abordaram um Citroën C3 vermelho, conduzido por um homem de 28 anos, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No veículo estavam também dois passageiros, de 38 e 29 anos, todos naturais do estado do Rio de Janeiro. Durante a vistoria no porta-malas, os policiais encontraram dois primatas da espécie macaco-prego, sem qualquer documentação que justificasse o transporte dos animais.

Questionados sobre a procedência dos animais, um dos ocupantes revelou que os macacos haviam sido capturados em Indaiatuba (SP) e seriam vendidos no Rio de Janeiro por R$ 1.500 cada. Um dos envolvidos confessou ainda já ter sido flagrado anteriormente pela PRF na mesma rodovia, em dezembro do ano passado, cometendo o mesmo crime com o transporte ilegal de animais silvestres.

Segundo a PRF, esta é a terceira vez, em menos de seis meses, que o mesmo indivíduo é autuado por tráfico de animais silvestres na Via Dutra. Os três homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itatiaia, onde o caso foi registrado com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) e na Lei 9.099/95. Eles permaneceram à disposição da autoridade policial.

Os macacos-prego resgatados foram encaminhados para avaliação veterinária e, posteriormente, devem ser entregues a um centro de reabilitação de fauna.

Imagem: Divulgação/PRF