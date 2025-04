Feriadão: operação especial terá 2.000 policiais militares de hoje até 24 de abril

A Secretaria de Estado de Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), intensificará o policiamento nas rodovias estaduais e vias expressas de hoje até 24 de abril. Aproximadamente 2000 policiais militares e 450 viaturas serão empenhadas na operação, com foco nas principais vias da cidade do Rio de Janeiro e nas rodovias estaduais, com destaque para:

* Avenida Brasil;

* Linhas Amarela e Vermelha;

* Transolímpica;* RJ-104, RJ-106 e RJ-124 (Região dos Lagos);

* RJ-116 (Região Serrana);

* RJ-216 (Norte do Estado – Farol de São Tomé);

* RJ-165 (Paraty)

e RJ-125 (Miguel Pereira).

Serão montados 12 pontos de policiamento com o objetivo de garantir a segurança dos usuários que se deslocarão para a Região dos Lagos durante todos os dias do feriado. Esses pontos permanecerão ativos até um dia após o término do feriado, visando assegurar um retorno tranquilo e seguro. “Estamos colocando em prática uma das maiores operações de segurança viária do ano para garantir que a população fluminense e os visitantes possam aproveitar o feriado da Semana Santa com tranquilidade. São cerca de 2.000 policiais militares e 450 viaturas mobilizados em pontos estratégicos das principais rodovias estaduais e vias expressas do nosso estado. Nosso foco é prevenir crimes, evitar acidentes e oferecer um deslocamento mais seguro para quem vai viajar. Reforçamos a presença policial não só nas estradas, mas também em locais de grande circulação, como a Rodoviária do Rio, com o apoio da tecnologia de monitoramento e reconhecimento facial”, declarou o governador Cláudio Castro.

A operação contará com a atuação de 61 policiais por dia em regime extraordinário, totalizando 427 policiais entre os dias 17 e 23 de abril, além de 20 policiais no dia 24, especificamente nas rodovias estaduais.

O policiamento ostensivo será intensificado, e a fiscalização terá como foco a prevenção de infrações e crimes nas estradas.O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) atuará com 216 policiais militares, 45 viaturas e 18 motocicletas, reforçando a segurança nas principais vias expressas da capital e contribuindo para a fluidez do trânsito durante o período de grande movimentação.

Na Rodoviária do Rio, um dos principais pontos de entrada e saída durante o feriado prolongado, haverá reforço do efetivo do 5º BPM e do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), responsáveis pelo patrulhamento em áreas com grande fluxo de visitantes. Além da parceria com a Rodoviária, com mais de 100 câmeras do terminal que atuam de forma integrada com o Centro Integrado Comando e Controle, que auxilia no sistema de reconhecimento facial.

Apenas neste ano, até o momento, o BPTur já efetuou 27 prisões e apreendeu um menor na rodoviária. Na última semana, três mulheres foram presas no local enquanto desembarcavam com entorpecentes oriundos de outros estados.

Dicas de segurança do BPTur para quem vai viajar:

* Não aceite pedidos para carregar, guardar ou olhar bagagens de terceiros;

* Confie apenas em serviços prestados por empresas credenciadas pela concessionária;

* Desconfie de ofertas com preços muito abaixo do valor de mercado;

* Embarque e desembarque apenas nos locais usualmente utilizados e autorizados;

* Ao consumir produtos dentro ou nas imediações da rodoviária, dê preferência a estabelecimentos oficiais e regulamentados pela prefeitura.

Fique atento aos arredores e cuide sempre de seus pertences.

Foto: Divulgação Gov RJ