Governo do Rio promove encontro com forças de segurança municipais

O Governo do Estado do Rio promoveu, na quarta-feira (dia 16), um evento que reuniu mais de 100 autoridades, entre secretários e subsecretários de Segurança de diversas cidades fluminenses, para alinhar diretrizes, trocar experiências e debater os impactos da medida na segurança pública municipal.

Durante o encontro, foi destacada a importância da troca de informações entre os órgãos, com o compartilhamento de dados. Após o debate, as autoridades realizaram uma visita técnica pelo Centro Integrado de Comando e Controle.

O governador Cláudio Castro destacou a importância do diálogo conjunto entre Estado e municípios.

– A segurança pública é uma responsabilidade compartilhada, a participação das Guardas Municipais é fundamental para auxiliar, principalmente a Polícia Militar, no combate à criminalidade. Este encontro é um passo fundamental nessa construção conjunta – ressaltou Castro.

A iniciativa também promoveu boas práticas de integração na área de segurança pública entre Estado e Município. Um dos temas abordados foi o armamento da Guarda Municipal.

– A nossa ideia é formar um grupo de trabalho, ouvir os municípios e entender a necessidade de cada um, agilizar esse contato. Estamos aqui para dar todo o suporte e consultoria às cidades que precisarem. Somos um time de 92 municípios jogando junto com o Estado, destacou o secretário de Segurança Pública do Rio, Victor dos Santos.

A Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública destacou a importância da criação de um grupo especializado entre os municípios, para o intercâmbio de informações estratégicas.

– Esse tipo de evento é muito importante. O objetivo é que a gente, de forma unida, consiga atender a expectativa da população e estabelecer um lugar de paz a todos, ressaltou o Major Fabiano Costa, secretário de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil do município de Tanguá, no interior do estado.